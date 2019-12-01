Fallece la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

Fallece la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 19:15:26
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025.- La actriz de doblaje Gabriela Michel, quien además era madre de la actriz Aislinn Derbez, perdió la vida este lunes a los 65 años de edad.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), al compartir un mensaje a través de sus redes sociales para expresar sus condolencias a la familia.

“Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español”.

Gabriela fue una reconocida actriz de doblaje mexicana, que dejó huella en el cine y la televisión, debido a su gran capacidad para dar vida a muchos personajes, entre los que destacan:  la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, Donna Hynde en Cuentos que no son cuento, y participaciones en Santa Cláusula.

De manera extraoficial, se indicó el deceso habría ocurrido alrededor de las 07:00 horas, tras un accidente domestico, aunque esta información no ha sido confirmada hasta el momento.

Gabriela fue la primera pareja formal de Eugenio Derbez,  cuando ambos comenzaban sus carreras. De dicho matrimonio nació Aislinn, su única hija en común.

Después de divorciarse, ella rehízo su vida junto al locutor Jorge Alberto Aguilera, conocido como “El Señor Aguilera” del programa En Familia con Chabelo, con quien tuvo dos hijas más, Michelle y Chiara.

