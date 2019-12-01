Fallece Jorge Lozano Soriano, reconocido productor y escritor argentino

Ciudad de México, a 25 de diciembre de 2025.- El productor y escritor argentino Jorge Lozano Soriano falleció la madrugada de este 25 de diciembre en México, a los 89 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales oficiales, donde se confirmó el deceso del reconocido creador.

“Con profundo pesar, lamentamos comunicarles que el señor Jorge Lozano Soriano falleció hoy a las 00:50 de la madrugada”, se lee en la publicación.

Lozano Soriano se consolidó como una figura fundamental de la televisión mexicana gracias a su extensa trayectoria en Televisa. Su trabajo estuvo presente en producciones icónicas que dejaron huella en la audiencia, como "Mujer, casos de la vida real", "El secreto de Alejandra" y "Bendita mentira", entre otras.

Como autor, fue responsable de exitosas telenovelas que marcaron época, entre ellas "Lazos de amor", "Bajo un mismo rostro", "Mi pequeña soledad" y "Mi destino eres tú". Además, participó en la adaptación de historias como "Desencuentro", "La esposa virgen", "Bendita mentira" y "Tiempo de amar".

Originario de Argentina y radicado en México, Jorge Lozano Soriano inició su carrera en su país natal, donde destacó como productor y escritor del programa Las 24 horas, así como de diversas telenovelas y obras teatrales, incluida Proceso interior. Su última aportación a la televisión fue la telenovela "La esposa virgen", estrenada en 2005, con la que puso fin a una exitosa trayectoria que permanece en la memoria del público.