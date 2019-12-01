Fallece Brigitte Bardot a los 91 años de edad; fue ícono del cine mundial y francés

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 09:02:36

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot murió este domingo a los 91 años de edad, informó la Fondation Brigitte Bardot, organización que presidió durante las últimas décadas de su vida.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento, aunque se sabe que en los últimos años se mantuvo alejada de los reflectores.En el comunicado donde se confirmó su muerte, la fundación destacó el compromiso de Bardot con los animales, recordando que decidió apartarse de su exitosa trayectoria artística para dedicarse por completo a la protección animal.

Ese paso marcó una nueva etapa en su vida, enfocada en el activismo y la creación de una de las organizaciones más influyentes en el tema en Europa.

Bardot alcanzó la fama internacional con la película Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim. La cinta se volvió un símbolo generacional por su tono provocador y rompió con los estándares tradicionales sobre la representación femenina en el cine de la época.

Su imagen y actitud desafiantes la convirtieron en una figura clave de la modernidad cultural de mediados del siglo XX.

Considerada por muchos como la gran respuesta francesa a Marilyn Monroe, Bardot inspiró cambios en la moda, la estética y la forma en que se entendía la libertad femenina. Su legado combina su impacto artístico con una profunda entrega a las causas animalistas, lo que la mantuvo vigente incluso después de dejar los escenarios.

La noticia de su muerte generó mensajes de despedida y reconocimiento en el mundo del entretenimiento y entre defensores de los derechos de los animales, quienes recordaron su influencia tanto dentro como fuera de la pantalla.