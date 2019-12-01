Esto es lo que debes saber si asistes al concierto de Carín León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 09:51:34
Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- Faltan solo tres días para el concierto gratuito de Carín León en el Estadio Morelos de Morelia, como parte del Festival Jalo x las Mujeres que organiza el Gobierno de Michoacán, y esto es lo que debes saber para que disfrutes de un espectáculo en un ambiente seguro, ordenado y familiar.

En reunión y recorrido de supervisión encabezados por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, se dieron a conocer los pormenores del evento. Las puertas de los estacionamientos se abrirán a las 15:00 horas y las de ingreso al recinto deportivo a partir de las 16:00 horas. 

Para garantizar tu seguridad, movilidad y orden, se implementarán operativos de vialidad en las calles aledañas, avenidas principales y accesos a la ciudad. Se instalarán filtros de revisión en el estadio; se contará con presencia de agentes de seguridad, ambulancias, paramédicos y personal de auxilio debidamente identificado para atender cualquier suceso con oportunidad. 

Las autoridades exhortaron a las y los asistentes a planificar su llegada con anticipación y atender las indicaciones del personal de seguridad, lo cual permitirá agilizar los filtros de revisión, garantizar un acceso ágil y seguro, y disfrutar del concierto que iniciará a las 21:00 horas.

