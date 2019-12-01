Encuentran sin vida al actor estadounidense James Ransone; destacó en IT 2

Encuentran sin vida al actor estadounidense James Ransone; destacó en IT 2
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 22:44:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

California, Estados Unidos, 21 de diciembre del 2025.- El actor James Ransone, recordado por su trabajo en la serie The Wire y en la película It: Chapter Two, falleció a los 46 años, informaron medios estadounidenses como TMZ.

De acuerdo con los primeros reportes, Ransone habría muerto desde el pasado viernes, aunque fue hasta este domingo cuando autoridades acudieron a su domicilio y lo localizaron sin vida.

Las investigaciones iniciales señalan que no se encontraron indicios de un delito, por lo que el caso es tratado como un posible suicidio, aunque las indagatorias continúan.

James Ransone comenzó su carrera con participaciones menores en televisión, pero alcanzó reconocimiento por su papel de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire.

También apareció en series como CSI: Crime Scene Investigation y Hawaii Five-0.

En el cine, formó parte de producciones como It: Chapter Two y The Black Phone, consolidándose como un actor versátil dentro del género dramático y de suspenso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Niño resulta con quemaduras de primer grado al jugar con pirotecnia en Zitácuaro, Michoacán
Profesor universitario es procesado por presunto abuso a una alumna en Morelia, Michoacán 
Ataque armado en restaurante de la CDMX deja una persona muerta y otra herida
Comando armado secuestra a policía municipal en Michoacán; despliegan cacería nocturna sin resultados
Más información de la categoria
Ataque armado en restaurante de la CDMX deja una persona muerta y otra herida
Conductor de pipa, el responsable de la explosión en Iztapalapa: Fiscalía CDMX
Comando armado secuestra a policía municipal en Michoacán; despliegan cacería nocturna sin resultados
Caminaba por la calle cuando fue acribillado a tiros en Culiacán; van 8 homicidios este domingo en la capital sinaloense
Comentarios