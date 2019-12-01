El cantante sonorense Alfredo Olivas anuncia pausa en su carrera tras concierto en León

El cantante sonorense Alfredo Olivas anuncia pausa en su carrera tras concierto en León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 07:59:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

León, Guanajuato, 11 de enero del 2025.— El cantante sonorense Alfredo Olivas anunció que su próxima presentación en la ciudad de León marcará un alto temporal en su trayectoria artística, noticia que ha generado sorpresa y sentimiento entre sus seguidores.

El intérprete de regional mexicano dio a conocer que, al concluir su esperado concierto en León, se tomará un descanso de los escenarios, convirtiendo esta presentación en un evento especial para el público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

El artista destacó que se trata de una decisión personal, motivada por la necesidad de hacer una pausa tras años de intensa actividad profesional.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde fans de distintas regiones manifestaron su respaldo y entusiasmo por asistir a lo que promete ser una velada emotiva y significativa. Para muchos, el concierto representa una oportunidad única de ver al cantante antes de este receso anunciado.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo durará la pausa, aunque Alfredo Olivas dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro, una vez que haya cumplido este periodo de descanso.

De esta manera, el concierto en León se perfila como una fecha especial en la carrera del artista sonorense, marcada por la cercanía con su público y el inicio de una nueva etapa personal y profesional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin detenidos; ataques armados simultáneos dejan siete personas ultimadas en Salamanca e Irapuato, Guanajuato 
Doble homicidio a sangre fría se registra en Apatzingán, Michoacán 
Tensión en la ribera del Lago de Pátzcuaro, Michoacán: Localizan con vida a René Valencia tras sufrir persecución armada
Ronda comunitaria impide ingreso de fuerzas de seguridad a Jarácuaro, Michoacán; se desconoce paradero de René Valencia
Más información de la categoria
"Somos un país libre y soberano": Cuba responde a Donald Trump
"No puede haber gobierno rico con pueblo pobre": Claudia Sheinbaum manda recado a morenistas
Alito Moreno condena ataque contra René Valencia en Michoacán; pide al Gobierno de Morena frenar inseguridad
Donald Trump lanza advertencia directa a Cuba: “No habrá más petróleo ni dinero de Venezuela”
Comentarios