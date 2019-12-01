Diariamente, Michoacán llega a 5 millones de televidentes en MX y EUA con telenovela "Amanecer"

Pátzcuaro, Michoacán, a 26 de agosto del 2025.- Los paisajes de Michoacán llegariamente a más de cinco millones de televidentes en la República Mexicana y Estados Unidos con la telenovela "Amanecer", que actualmente se transmite por el Canal de las Estrellas y Univision, así lo anunciaron Roberto Monroy García, secretario de Turismo en el estado y Juan Osorio, productor de la emisión.

En conferencia de prensa desde Pátzcuaro, el productor de televisión señaló que actualmente la telenovela se emite en Latinoamérica, incluído Argentina, México y Estados Unidos a través de Univisión, pero al finalizar su transmisión se prevé que su transmisión a más de 50 países.

Asimismo, consideró que los dramas coreanos no son una competencia para la telenovela mexicana, pues ese formato nació y se desarrolló en nuestro país, aunque el rival más fuerte para ellas son las redes sociales y las plataformas de contenido vía streaming.

Por su parte, Roberto Monroy destacó que la filmación que se ha desarrollado en Tzintzuntzan y Pátzcuaro ha despertado la inquietud del turismo, principalmente el turismo de romance, pues constantemente se reciben llamadas en la dependencia a su cargo, para preguntar cómo podrían realizar una boda en dichas locaciones, que en la telenovela es nombrado como "Villa Escarlata".

Por ello, destacó que este melodrama ha sido un escaparate para que miles de personas puedan conocer Michoacán y visiten la entidad en algún período de asueto.

Por último, Juan Osorio destacó que este martes han grabado el final de la telenovela "Amanecer" en el lago de Pátzcuaro, el cual será emitido el próximo 24 de octubre. Reconoció que esta es una entidad que facilita la labor de filmación, pues se cuenta con la proveeduría necesaria para ello, por lo que consideró que "a Michoacán solo tienes que llegar y poner la cámara".