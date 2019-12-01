Denuncian ante la FGR a Pedro Sola por comentarios sobre perros en espacios pet-friendly

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 20:32:22

Ciudad de México, a 13 de julio de 2026.- El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, enfrenta una denuncia presentada por el despacho animalista "Va por sus derechos", luego de las declaraciones que realizó sobre la presencia de perros en establecimientos pet-friendly, las cuales fueron calificadas por la organización como una posible apología del maltrato animal e incitación pública a cometer un delito.

A través de su cuenta de X, el despacho informó que el pasado 9 de julio interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), mientras que un día después presentó otra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Las abogadas de la organización también solicitaron investigar a quienes respaldaron las expresiones emitidas por el conductor durante la transmisión del 6 de julio, al considerar que este tipo de mensajes contribuyen a normalizar la violencia contra los animales.

"El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad", señaló el despacho al dar a conocer las acciones legales emprendidas.

La controversia surgió después de que Pedro Sola manifestara su rechazo a la presencia de perros en comercios y restaurantes con acceso para mascotas, e incluso expresara que le daban "ganas de aventar un trozo de carne envenenada". Durante la conversación, la conductora Pati Chapoy respaldó su postura al afirmar que tenía razón, e inclusó se burló de los comentarios realizados por su compañero.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios impulsan una petición en Change.org para solicitar a Ricardo Salinas Pliego el despido de Pedro Sola y Pati Chapoy, así como la cancelación del programa Ventaneando.

Horas después, el conductor ofreció una disculpa pública y aseguró que sus palabras fueron consecuencia de su avanzada edad.

Asimismo, usuarios también recordaron que en 2022 Pedro Sola hizo comentarios similares durante una emisión del mismo programa. En aquella ocasión, tras una conversación sobre el ingreso de mascotas a establecimientos, sugirió que a los perros se les cortaran las cuerdas vocales para evitar que ladraran, declaraciones que nuevamente fueron retomadas tras la reciente polémica.