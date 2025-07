Conoce a los primeros nominados de La Casa de los Famosos México 2025

Ciudad de México, 31 de julio del 2025.- Durante la noche del miércoles se llevó a cabo la primera nominación de La Casa de los Famosos México 2025, luego de que los participantes conviviera por una mitad de semana, para conocer al primer eliminado de la temporada el próximo domingo.

“Habitantes, estoy de regreso, los 15 ya nominaron y daré a conocer la lista de los primeros nominados. Esta lista es el resultado de sus decisiones. Comienzo, Mariana eres la líder y tienes inmunidad, no estás nominada; Ninel, esta noche sí estás nominada; Aldo, esta noche tú no estás nominado. Mar esta noche, tú no estás nominada”, externó Galilea Montijo, conductora estelar.

Así mismo, Montijo confirmó a Elaine, Priscila y Olivia Collins como los últimos nominados, en lo que se convertirá en la primera semana de eliminación.

Cabe destacar que las votaciones para salvar a tu famoso favorito son a través del sitio web oficial del reallity show, que ha marcado un antes y un después en la televisión mexicana, captando el interés de millones de personas.