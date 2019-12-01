Cancela varios conciertos Ángela Aguilar por no llenar recintos       

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 13:39:00

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2025.- La cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar, volvió a viralizarse en redes sociales, debido a sus recientes cancelaciones de presentaciones de su gira “Libre Corazón Tour 2025”.

A través de las plataformas de venta de boletos, se ha mostrado la cancelación de algunas fechas que ya estaban programadas, como la de Pensilvania y Saint Louis, las cuales se realizarían durante el mes de octubre.

Hasta el momento, no existe una declaración oficial de su equipo de trabajo o de ella misma, en la que expliquen el motivo de las cancelaciones, aunque hay varias especulaciones que afirman que no se vendieron los boletos suficientes para llenar los recintos.

En la plataforma de Tik Tok, algunos usuarios, han mencionado que incluso la interprete ha ofrecido entradas gratuitas o haciendo dinámicas para regalar boletos a sus seguidores.

Dicha gira, estaba programada inicialmente con 17 fechas en ciudades clave de Estados Unidos, pero aún hay demasiados boletos disponibles.

Cabe resaltar que esta sería una nueva forma de cancelación a la cantante, misma que ha estado enfrentando desde que inicio su relación con el también cantante Christian Nodal, y a los diversos escándalos en los que se ha visto involucrada junto a su familia, por hacer comentarios sobre la comunidad migrante.