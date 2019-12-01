Cancela Marisela presentación en la Feria de Huixtla en Chiapas, tras accidente automovilístico

Cancela Marisela presentación en la Feria de Huixtla en Chiapas, tras accidente automovilístico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 22:55:24
Huixtla, Chiapas, a 20 de febrero de 2026.- La madrugada de este viernes 20 de febrero se registró un accidente automovilístico que involucró a la cantante Marisela y a su equipo de trabajo, mientras se dirigían a cumplir con una presentación programada en Huixtla. La información fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, donde se detalló que el percance ocurrió durante el traslado del equipo de la intérprete.

En el mensaje se precisó que, tras el incidente, tanto la artista como el personal que la acompañaba fueron valorados por personal médico con el fin de descartar lesiones de gravedad. La noticia se difundió rápidamente entre sus seguidores, quienes manifestaron preocupación por el estado de salud de la cantante y su equipo.

Horas después, el mismo comunicado aclaró que no se registraron heridas graves ni fue necesario mantener hospitalizaciones prolongadas. La revisión médica se realizó de manera preventiva para garantizar que todos los involucrados se encontraran en condiciones estables, lo que permitió llevar tranquilidad a sus seguidores.

A pesar de que la salud de la intérprete no resultó comprometida, el equipo anunció la cancelación del concierto previsto en la feria local de la ciudad chiapaneca. La decisión respondió a dificultades logísticas derivadas del accidente, que impidieron que el traslado se realizara en tiempo y forma hacia el evento programado en el estado de Chiapas.

