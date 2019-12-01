Bad Bunny revela razón para excluir a EEUU de su próxima gira mundial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:19:10

San, Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre 2025.- El cantante puertorriqueño, Bad Bunny reveló la razón por la cual excluyó a Estados Unidos de su próxima gira.

En entrevista para la revista i-D, el popular músico indicó que no hará eventos en la Unión American, por temor a que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense acudan a los recintos para detener a gente.

"Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho", afirmó el artista.

No obstante, aseguró que, a pesar de tener “muchas razones” para no cantar en EEUU, ninguna de ellas está motivada por el odio.

"He actuado allí muchas veces. Todas las actuaciones han sido un éxito. Todas han sido magníficas. He disfrutado de conectar con los latinos que viven en Estados Unidos", declaró el intérprete.

Además, Bad Bunny mencionó que todos los estadounidenses que quieran pueden viajar a Puerto Rico a verle actuar y que los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también pueden ir la isla o a cualquier otra parte del mundo.