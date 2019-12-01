Asistieron cerca de 27 mil personas al concierto de Shakira, en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 19:42:35

Querétaro, Querétaro, a 3 de agosto de 2025.- El coordinador estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres informó que el la primera fecha del concierto de Shakira en el estadio Corregidora, asintieron cerca de 27 mil personas, y el día de hoy, se espera una cantidad similar.

“Hoy esperamos algo parecido, ayer tuvimos un aforo de cerca de 27 mil asistentes al estadio Corregidora, todo salió en orden, todo muy bien; terminamos un poquito más tarde porque la artista se esperó un momento para dar el espectáculo

Explicó que se trabaja de forma coordinada con Protección Civil de la capital, por lo que en caso de ser necesario la suspensión del evento por lluvia, las dos instancias darán el anuncio.

“Se hace en conjunto con el municipio (Querétaro); una parte sería por nosotros, por ser dentro del estadio es nuestra responsabilidad y la parte de ellos porque se hace en el municipio”.

Reconoció que, ayer 2 de septiembre, el concierto parte de la gira mundial “Las mujeres ya no lloran”, se retrasó el concierto de la colombiana, por casi dos horas, debido a la tormenta eléctrica que se mantenía en la zona del municipio de Corregidora.

“Lo que más riesgo teníamos era la cuestión de las tormentas eléctricas, que no llegaron a esta zona, se fueron hacia el municipio de Corregidora”.