Asesinan a Imani Dia Smith, actriz del musical El Rey León en Broadway; principal sospechoso es el novio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 10:20:54

Nueva Jersey, Estados Unidos, 26 de diciembre del 2025.- La actriz Imani Dia Smith, reconocida por su participación en el musical “El Rey León” en Broadway, fue asesinada la mañana del 21 de diciembre en una vivienda del condado Middlesex, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Una llamada al 911 alertó sobre un apuñalamiento al interior del domicilio.

Elementos policiales acudieron al lugar y encontraron a Smith con múltiples heridas producidas por arma blanca. La artista fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

En el sitio fue detenido Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, señalado como el presunto agresor. La Fiscalía del condado informó que el sujeto enfrenta acusaciones de homicidio en primer grado; poner en peligro el bienestar de un menor, en segundo grado; y posesión ilegal de arma en grados tercero y cuarto.

El detenido permanece en el centro correccional para adultos de Middlesex, en espera de su audiencia de prisión preventiva.

La noticia conmocionó al entorno artístico de Nueva York, donde Smith había formado parte del elenco del reconocido musical basado en la obra de Disney.

En redes sociales, actores, colegas y organizaciones culturales exigieron investigación exhaustiva y justicia, resaltando el impacto de la joven en la escena teatral afroamericana.