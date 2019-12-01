Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2026.- La situación legal del actor Vadhir Derbez tuvo un nuevo giro este jueves, luego de que magistrados federales resolvieran dejar sin efecto la orden de aprehensión que existía en su contra por una denuncia de presunta violación; sin embargo, la decisión no representa el cierre de las indagatorias.

La resolución fue emitida por integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, quienes revisaron el recurso relacionado con el amparo promovido por la defensa del actor y determinaron cancelar el mandamiento judicial que había sido solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Con este fallo, las autoridades capitalinas ya no podrán detenerlo mediante la orden anulada, aunque la Fiscalía conserva la facultad de continuar con la carpeta de investigación y, en caso de reunir nuevos elementos, solicitar otro mandamiento judicial ante un juez.

La indagatoria se relaciona con una denuncia por hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán, donde una mujer señaló al actor por una presunta agresión sexual. La dependencia capitalina había informado previamente que contaba con elementos para llevar el caso ante un juez.

Vadhir Derbez ha rechazado las acusaciones y, junto con su defensa, ha sostenido que existen elementos para controvertir los señalamientos. Asimismo, el actor ha denunciado un supuesto intento de extorsión relacionado con el caso.

La resolución judicial únicamente dejó sin efectos la orden de aprehensión, por lo que no constituye una sentencia absolutoria ni determina la inocencia o culpabilidad del actor. El expediente permanece abierto y las autoridades podrán continuar con las diligencias correspondientes.