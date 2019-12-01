Abelito conquista el tercer lugar de La Casa de los Famosos 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 22:54:41
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2025.- Tras permanecer por 71 días encerrado en la tercer temporada de La Casa de los Famosos, Abelito se consagró como el tercer finalista.

Con poco más de 6 millones de votos consiguió colocarse en los tres primeros lugares de esta edición del reality show.

El influencer llegó a la última gala de la temporada junto a Mar Contreras y Aldo de Nigris, ambos participantes del Cuarto Noche, a quienes considera su ‘Manada’ y su familia.

Nacido en Zacatecas, Abel Saénz logró ganarse el cariño de la audiencia, siendo el jugador más divertido de la temporada, haciendo crecer su número de seguidores en las redes sociales.

“Triunfamos en un mundo no adaptado para nosotros, eso quiero decirle a todos los que padecen algún tipo de enanismo”, expresó el creador de contenido, al explicar que a pesar de su condición, ha logrado grandes cosas a sus 27 años de edad.

