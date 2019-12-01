Aarón Mercury se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos; redes explotaron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 08:40:17
Ciudad de México, 29 de septiembre del 2025.- En una sorprendente salida, el influencer Aarón Mercury se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos México, situación que causó controversia en redes sociales.

En el reallity show más visto de la televisión mexicana, entraron a la rueda giratoria de eliminación Mercury acompañado de Shiky, quien según las encuestas de opinión popular en redes era el favorito del público para salir, sin embargo, quien abandonó fue el influencer perteneciente al Team Noche.

Cabe recordar que la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 fue Olivia Collins, el segundo el actor Adrián di Monte y la tercera Ninel Conde; continuaron Priscila, Mariana Botas, Facundo, Elaine Haro y Guana.

Aaron Hernández González, más conocido como Aaron Mercury, es un creador de contenido digital y cantante mexicano, que ha alcanzado gran popularidad en plataformas como TikTok e Instagram.

 

