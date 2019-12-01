Ciudad de México, 12 de agosto del 2025.- A&E estrena el miércoles 13 de agosto “DESAPARECIDA: EL CASO DE JONELLE MATTHEWS” (The Girl on the Milk Carton), un impactante documental de dos partes que reconstruye uno de los casos más desconcertantes de Estados Unidos: la desaparición de una niña de 12 años cuyo cuerpo fue hallado 34 años después.

Cinco días antes de Navidad de 1984, Jonelle Matthews desapareció de su casa en el pequeño pueblo de Greeley, Colorado. Su rostro impreso en los cartones de leche recorrió el país, mientras la policía local, el FBI e incluso el presidente Ronald Reagan se involucraron en la búsqueda. Pero la verdad siempre estuvo más cerca de lo que imaginaban. Recién en 2019, sus restos fueron hallados a solo 32 kilómetros de su hogar, transformando un caso que durante décadas pareció irresoluble en una investigación por asesinato.

Producido por Oxygen, este especial de crimen real que podrá verse por A&E en dos miércoles consecutivos, viaja a los años 80 para contar la historia de una de las primeras niñas en formar parte de una campaña nacional que impulsó la impresión de rostros de menores desaparecidos en envases de leche. Con acceso exclusivo, impactantes reconstrucciones y entrevistas con los protagonistas clave, el documental revela cómo se resolvió finalmente este misterio que conmocionó a una nación y permaneció sin respuestas por más de tres décadas.

Además del testimonio de la familia de Jonelle —incluidos sus padres Jim y Gloria y su hermana Jennifer— y de los detectives que siguieron el caso, el documental da voz a una figura clave en esta historia: Angela Hicks, ex esposa de Steven Dana Pankey, el hombre condenado por el crimen. Hicks, testigo clave en el caso en su contra, rompe el silencio en este especial para contar cómo fue convivir con un asesino y revela la evidencia crucial que llevó a su enjuiciamiento.

En 2020, más de 35 años después de la desaparición, Steven Pankey fue arrestado y acusado formalmente del crimen. “DESAPARECIDA: EL CASO DE JONELLE MATTHEWS” reconstruye cómo se llegó a ese momento, explorando el impacto de una tragedia que dejó heridas abiertas durante décadas, y que gracias a la tenacidad de familiares, investigadores y testigos, finalmente encontró algo de verdad.