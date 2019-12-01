Yarabí Ávila refrenda estrecha vinculación entre UMSNH y SECIHTI

Yarabí Ávila refrenda estrecha vinculación entre UMSNH y SECIHTI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 14:01:57
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Ciudad de México, a 19 de octubre de 2026.- Con el objetivo continuar estrechando la vinculación entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la rectora Yarabí Ávila González se reunió con la titular de la dependencia federal, Rosaura Ruiz Gutiérrez, a quien además acompañó al encuentro “Sembrando innovación: Demostración de tecnologías mexicanas”, realizado en el marco del Día Mundial de la Alimentación 2026.

La rectora indicó que uno de los objetivos de su visita a la institución es dar continuidad a proyectos conjuntos, tras referir que la SECIHTI es una aliada de la casa de estudios, lo que ha permitido realizar acciones que han impactado en las y los estudiantes y docentes de la UMSNH, así como en la población de diversos municipios de la entidad. 

“Estoy convencida de que las alianzas, el diálogo y la voluntad de trabajar en equipo son fundamentales para generar más oportunidades y beneficios para nuestra comunidad nicolaita”.

Ávila agradeció el respaldo que desde diversas dependencias del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido la Casa de Hidalgo para continuar avanzando en distintos ámbitos, al referir que sumar esfuerzos es multiplicar resultados en favor de la Universidad Michoacana.

Detalló que la UMSNH continuará trabajando de la mano con la Federación en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justifica, y de manera específica con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en diversas estrategias de divulgación de la ciencia, investigación, fortalecimiento del posgrado nicolaita, impulso de vocaciones científicas en la niñez y en la juventud, entre otras vertientes.

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