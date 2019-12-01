Yarabí Ávila reconoce apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a jóvenes nicolaitas con beca Gertrudis Bocanegra

Yarabí Ávila reconoce apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a jóvenes nicolaitas con beca Gertrudis Bocanegra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 19:57:52
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Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, agradeció el apoyo del gobierno encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a las alumnas y alumnos nicolaitas que han sido beneficiados con la Beca Gertrudis Bocanegra. 

De acuerdo con información difundida por la Federación, la dispersión del recurso correspondiente a dicho programa se realizará a partir de la presente semana, el cual consiste en la entrega de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel superior para gastos de transporte, como parte del Plan Michoacana por la Paz y la Justicia. 

Al respecto, la rectora Yarabí Ávila indicó que, sin duda alguna la Beca Gertrudis Bocanegra permitirá que miles de alumnas y alumnos michoacanos tengan este acompañamiento para cubrir necesidades prioritarias en su formación profesional y a su vez ayuda a la economía de las familias. 

“La Universidad Michoacana reconoce este gran esfuerzo en favor de nuestras y nuestros jóvenes y reiteramos la firme decisión de abonar en todas las acciones que la presidenta Claudia Sheinbaum impulse para seguir transformando el país”, enfatizó.

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