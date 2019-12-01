Yarabí Ávila recibe al doctor Omar Masera, Premio Nobel de la Paz, quien brinda ponencia magistral en la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- El doctor Omar Masera Cerutti, Premio Nóbel de la Paz 2007 y actual investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México (UNAM) visitó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para compartir su invaluable experiencia con la comunidad estudiantil y docente, quien fue recibido por la rectora Yarabí Ávila González.

Como parte de las actividades del Tercer Encuentro del Posgrado Nicolaita, el doctor Masera brindó la ponencia magistral “Agenda para la transición energética, justa y sustentable en México. Experiencias y retos desde el Pronaces de energía y cambio climático”.

Durante su conferencia, el también coordinador del grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía de dicho Instituto, precisó que seguir dependiendo de los combustibles fósiles podría llevar al colapso, por lo que consideró que es urgente una transición energética, justa y sustentable enmarcada en un nuevo imaginario de un mundo orientado al bien común.

El reconocido investigador señaló que el desarrollo tecnológico actual favorece el sobreconsumo, y refirió que se produce lo que genera ganancias y no lo que realmente se necesita o lo que beneficia más a la gente.

En ese sentido, consideró que el mundo no puede organizarse como un gran mercado orientado al consumismo y a la ganancia de unos pocos, por lo que se necesitan principios éticos y metas colectivas orientadas al bien común.

En términos de la energía, dijo, necesitamos preguntarnos para qué la queremos, qué necesidades nos resuelve, qué características deberían tener las tecnologías energéticas para ser realmente un motor de desarrollo, y cómo garantizar que en esa nueva energía todos tengan acceso y se beneficien de los proyectos.

“Estamos en un momento de quiebre y como Posgrado nos toca romper con ese modelo que tenemos actualmente, hacer otros imaginarios a partir de una formación crítica, interdisciplinaria, fomentar mucho más el trabajo colectivo hacia la población vulnerable, promover la investigación con incidencia, orientada a resolver los problemas más importantes y sentidos por las comunidades, que los artículos y las patentes sean realmente un medio para resolver y no el fin en sí mismo”.

Masera Cerutti afirmó que, la transición energética justa y sustentable es pensar la energía como parte de una transición social, tecnológica y ambiental, que se oriente a modelos que articulen la justicia social con la justicia ambiental, “hacer un pacto con la naturaleza que garantice la sostenibilidad de la vida”.

Nuestro país, añadió, puede tener un consumo digno de energía para toda su población con mucho menos cantidad de energía que la que consumimos actualmente, puede tener una transición energética justa y sustentable, pero reduciendo el uso de energía, orientando el uso a las necesidades y democratizándolo.