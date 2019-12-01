Yarabí Ávila fortalece la difusión del reglamento para la elección de la próxima rectoría

Morelia, Michoacán, 09 de octubre de 2026.- En un ejercicio de apertura al diálogo y responsabilidad institucional, la rectora Yarabí Ávila encabezó una reunión con las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con el propósito de continuar socializando la información relacionada con el reglamento para la elección de la próxima persona titular de la Rectoría.

Durante este encuentro, se dio seguimiento a las acciones informativas orientadas a dar a conocer los elementos que regirán este proceso, a fin de fortalecer el conocimiento de la normativa universitaria entre quienes integran los distintos ámbitos de responsabilidad de la institución, para que, a su vez, también sean difusores de la información que está en discusión del Consejo Universitario.

Estas actividades forman parte del trabajo institucional para promover la información y el conocimiento de las disposiciones que actualmente se construyen para el proceso de renovación de las autoridades universitarias, refrendando de esta manera el compromiso con la vida institucional, la responsabilidad y el fortalecimiento de los mecanismos que dan certeza a sus procesos internos.