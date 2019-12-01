Yarabí Ávila, directoras y directores establecen ruta de trabajo para reforzar el Bachillerato Nicolaita

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.- Con el fin de reforzar el Bachillerato Nicolaita en beneficio de las y los alumnos, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González y directoras y directores de las preparatorias pertenecientes a la institución establecieron una ruta de trabajo conjunto.

Durante la reunión en la que estuvieron presentes las y los titulares de los planteles ubicados en Morelia y en Uruapan, así como del Bachillerato en Línea y del Departamento de Atención a Escuelas Incorporadas se abordaron diversas temáticas, entre ellas, estrategias para ampliar la matrícula, evitar la deserción escolar y reconocer el desempeño académico de los estudiantes.

La rectora Yarabí Ávila escuchó los planteamientos de las directoras y directores a quienes invitó a seguir trabajando en equipo y acelerar el paso en el 2026 para tener un Bachillerato más fuerte. De igual forma, subrayó la importancia de establecer acciones encaminadas a beneficiar a las y los alumnos de secundaria, por lo que se abordó la propuesta de establecer el pase directo de dicho nivel educativo a las preparatorias de la UMSNH.

También compartió la disposición de que se busquen los mecanismos para fortalecer a la planta docente del Bachillerato Nicolaita.

Durante la reunión se abordaron diversas acciones que se están implementando en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como nuevas líneas de trabajo que se pondrán en marcha, entre las que se encuentra la ampliación de la matrícula y la diversificación de la oferta del bachillerato, fortalecer el tema de prevención de adicciones, robustecer las actividades deportivas y culturales, de igual forma establecieron alternativas para evitar la deserción de las y los jóvenes de dicho nivel educativo.

Además de las directoras y directores de preparatorias nicolaitas también estuvieron presentes el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez y el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.