Yarabí Ávila, directoras y directores establecen ruta de trabajo para reforzar el Bachillerato Nicolaita

Yarabí Ávila, directoras y directores establecen ruta de trabajo para reforzar el Bachillerato Nicolaita
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 15:32:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.- Con el fin de reforzar el Bachillerato Nicolaita en beneficio de las y los alumnos, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González y directoras y directores de las preparatorias pertenecientes a la institución establecieron una ruta de trabajo conjunto. 

 

Durante la reunión en la que estuvieron presentes las y los titulares de los planteles ubicados en Morelia y en Uruapan, así como del Bachillerato en Línea y del Departamento de Atención a Escuelas Incorporadas se abordaron diversas temáticas, entre ellas, estrategias para ampliar la matrícula, evitar la deserción escolar y reconocer el desempeño académico de los estudiantes.

 

La rectora Yarabí Ávila escuchó los planteamientos de las directoras y directores a quienes invitó a seguir trabajando en equipo y acelerar el paso en el 2026 para tener un Bachillerato más fuerte. De igual forma, subrayó la importancia de establecer acciones encaminadas a beneficiar a las y los alumnos de secundaria, por lo que se abordó la propuesta de establecer el pase directo de dicho nivel educativo a las preparatorias de la UMSNH. 

 

También compartió la disposición de que se busquen los mecanismos para fortalecer a la planta docente del Bachillerato Nicolaita. 

 

Durante la reunión se abordaron diversas acciones que se están implementando en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como nuevas líneas de trabajo que se pondrán en marcha, entre las que se encuentra la ampliación de la matrícula y la diversificación de la oferta del bachillerato, fortalecer el tema de prevención de adicciones, robustecer las actividades deportivas y culturales, de igual forma establecieron alternativas para evitar la deserción de las y los jóvenes de dicho nivel educativo.

 

Además de las directoras y directores de preparatorias nicolaitas también estuvieron presentes el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez y el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran inmueble y sustancias ilícitas
Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán
"Autoridades de Álvaro Obregón atienden reporte de avistamiento de tigre en Calvario; Edil pide seriedad y refuerzo de operativos"
Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Ex funcionaria de Aureoles se hunde en prisión por megadesfalco en cuarteles: jueza le niega amparo y enfrentará proceso en la cárcel
Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán
Asaltan casa de empeño en Morelia, Michoacán; se llevan 400 mil pesos
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Comentarios