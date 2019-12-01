Yarabí Ávila da la bienvenida a quienes se incorporan a la familia nicolaita; UMSNH arranca Ciclo Escolar 2025-2026 

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, dio la bienvenida a las y los jóvenes que retornan a las actividades académicas y de manera especial a los estudiantes de nuevo ingreso, tras el arranque del Ciclo Escolar 2025-2026.

Este lunes, alrededor de 52 mil alumnas y alumnos iniciaron sus clases tanto en la capital michoacana como en las sedes que la Máxima Casa de Estudios tiene al interior del estado.

En este sentido, la rectora Yarabí Ávila indicó que, este segundo semestre del año será de intenso trabajo en la institución, ya que se podrán en marcha diversos proyectos y acciones para fortalecer las actividades sustantivas de la UMSNH.

“Recibimos con mucho gusto a nuestras y nuestros estudiantes de nuevo ingreso, quienes se unen a esta gran familia nicolaita, sabemos que su paso por la Universidad estará lleno de retos y desafíos pero confiamos en que los sabrán sobrepasar con éxito y lograrán la meta que se han trazado, los invitamos a poner todo su empeño”, apuntó.

Cabe señalar que, el inicio del Ciclo Escolar se llevó a cabo sin contratiempos, en tanto, los pasillos de Ciudad Universitaria se llenaron de las y los alumnos que regresaron a las aulas en los distintos semestres, así como de los jóvenes que inician su formación de nivel superior.

De igual forma, se reanudaron las actividades en las Unidades Profesionales de Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan y el Balsas.