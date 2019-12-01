Yankel Benítez constata mejoras en la Escuela Secundaria Técnica 108

Morelia, Michoacán; 28 de enero de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, realizó una visita a la Escuela Secundaria Técnica No. 108, donde recorrió las instalaciones en compañía de directivos y personal del plantel, para constatar la remodelación concluida del estacionamiento, una obra realizada gracias al trabajo conjunto entre la comunidad escolar y el Gobierno Municipal.

La intervención se llevó a cabo con recursos propios de la escuela, provenientes de ingresos institucionales, aportaciones de trabajadores y actividades internas, mientras que el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, apoyó con maquinaria y mano de obra, fortaleciendo así una gestión colaborativa en beneficio de la comunidad educativa. Los trabajos iniciaron el 16 de diciembre y concluyeron el pasado 24 de enero.

Durante el recorrido, Yankel Benítez destacó el valor de la participación social y el trabajo coordinado, “cuando trabajamos de la mano la comunidad, madres y padres de familia, maestras y maestros, y la autoridad, podemos avanzar más rápido en temas importantes y brindar a las y los estudiantes mejores condiciones para su desarrollo”, señaló.

El Secretario del Ayuntamiento subrayó que este tipo de acciones reflejan la cercanía del Gobierno que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con la ciudadanía, así como su interés permanente en respaldar al sector educativo, reconociendo el esfuerzo de las comunidades escolares que se organizan y participan activamente para mejorar sus espacios.

De esta forma, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de sumar esfuerzos con la ciudadanía, buscando mejorar espacios que beneficien a todos los sectores, para que Morelia se consolide como el mejor lugar para vivir.