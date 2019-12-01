Yankel Benítez constata mejoras en la Escuela Secundaria Técnica 108

Yankel Benítez constata mejoras en la Escuela Secundaria Técnica 108
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 12:18:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 28 de enero de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, realizó una visita a la Escuela Secundaria Técnica No. 108, donde recorrió las instalaciones en compañía de directivos y personal del plantel, para constatar la remodelación concluida del estacionamiento, una obra realizada gracias al trabajo conjunto entre la comunidad escolar y el Gobierno Municipal.

La intervención se llevó a cabo con recursos propios de la escuela, provenientes de ingresos institucionales, aportaciones de trabajadores y actividades internas, mientras que el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, apoyó con maquinaria y mano de obra, fortaleciendo así una gestión colaborativa en beneficio de la comunidad educativa. Los trabajos iniciaron el 16 de diciembre y concluyeron el pasado 24 de enero.

Durante el recorrido, Yankel Benítez destacó el valor de la participación social y el trabajo coordinado, “cuando trabajamos de la mano la comunidad, madres y padres de familia, maestras y maestros, y la autoridad, podemos avanzar más rápido en temas importantes y brindar a las y los estudiantes mejores condiciones para su desarrollo”, señaló.

El Secretario del Ayuntamiento subrayó que este tipo de acciones reflejan la cercanía del Gobierno que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con la ciudadanía, así como su interés permanente en respaldar al sector educativo, reconociendo el esfuerzo de las comunidades escolares que se organizan y participan activamente para mejorar sus espacios. 

De esta forma, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de sumar esfuerzos con la ciudadanía, buscando mejorar espacios que beneficien a todos los sectores, para que Morelia se consolide como el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a sujeto que traía armas dentro de una mochila en la terminal de autobuses de Uruapan, Michoacán
Se incendia tráiler en la Siglo XXI, en la desviación a Ziracuaretiro; solo hubo daños materiales 
Aprehenden a presunto responsable de atacar sexualmente a su pareja en Jacona
Tren arrolla vehículo en la Ciudad de México; un adulto mayor resultó prensado
Más información de la categoria
Tren arrolla vehículo en la Ciudad de México; un adulto mayor resultó prensado
Sheinbaum anuncia inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca
Acusan a la FGR de incumplir orden judicial en caso de mandos navales acusados de huachicol
Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto responsable de asalto y homicidio en taquería de Puebla; es integrante de grupo criminal michoacano
Comentarios