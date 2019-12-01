Vincular la investigación científica con las necesidades productivas del Estado, apuesta UMSNH y Sí Financia

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Con el objetivo de potencializar la vinculación científica con las necesidades productivas del Estado, representantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) sostuvieron una reunión de trabajo.

Durante el encuentro encabezado por el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia y por el director general de la dependencia estatal, Gabriel Gutiérrez Aviña se coincidió en la importancia de establecer esquemas de colaboración entre ambas instancias.

El funcionario nicolaita indicó que desde el inicio de la administración de la rectora Yarabí Ávila González se ha dado un fuerte impulso a la investigación nicolaita, tras precisar que entre los objetivos de esta reunión está el de generar planes de negocios que permitan que diversos proyectos de investigación se transformen en proyectos productivos o de emprendedurismo.

Entre ellos, los que realizan las y los investigadores nicolaitas o bien que algunos alumnos o alumnas asociados a estos proyectos también puedan tener algunos beneficios.

Espino Valencia indicó que, por otro lado se iniciará con un primer apartado referente a las patentes de la UMSNH que están registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o bien ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), con la intención de que las y los titulares de dichas patentes puedan presentar a los representes del sector productivo los beneficios de las mismas y se abra la posibilidad de que las puedan adquirir.

De esta manera, dijo, la casa de estudios podría captar fondo económico que permita derivarlo hacia la parte de investigación, una aportación hacia las investigadoras e investigadores que están involucrados, “y sobre todo que permita ir creciendo en este apartado o ir generando que el emprendedurismo que se desarrolla al interior de la Universidad Michoacana pueda plasmarse ya en algo más físico, más certero y que permita posteriormente motivar a la comunidad a seguir participando de estos proyectos”.

Por su parte, Sí Financia manifestó la disposición para respaldar a la Universidad en la consolidación de este vínculo, facilitando el acercamiento con el sector empresarial para fortalecer los proyectos de innovación y transferencia de conocimiento generados en la Casa de Hidalgo.