UTM se une a instituciones de educación superior para impulsar proyectos de ciencia y tecnología

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia participará en el 14° Encuentro Estatal de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico, que se realizará el 14 de noviembre en el Instituto Tecnológico de La Piedad, organizado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI).

Durante la presentación del evento, Mintzirani Equihua Sánchez, subdirector de la carrera de Energía y Desarrollo Sostenible y Electromovilidad de la UTM, señaló que los y las estudiantes deben aprovechar los concursos como una oportunidad para desarrollar capacidades en ciencia y tecnología que incidan en el bienestar del país. “No se trata solo de un evento, es una oportunidad para que las nuevas generaciones tomen herramientas y experiencias que les permitan generar conocimiento con impacto futuro”, afirmó.

Equihua Sánchez destacó que la participación de la universidad se vincula con los objetivos del Plan México y con la colaboración entre instituciones de educación superior del estado. Subrayó que espacios como este permiten a los estudiantes adquirir habilidades que fortalecen proyectos de beneficio social.

El encuentro se realiza en coordinación con 17 instituciones de educación superior y contempla tres categorías: Prototipos de desarrollo tecnológico para la discapacidad; Prototipos en áreas como agroindustria, salud, ciudades inteligentes, internet de las cosas y gobierno digital; y Competencias de robots, que incluyen carreras de insectos mecánicos, duelos de sumo, drones y torneos de robot soccer, con modalidades mixtas y exclusivas para mujeres.

La presentación del evento estuvo a cargo de Alejandra Ochoa Zarzosa, directora del ICTI, junto con representantes de las 17 instituciones participantes, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la UNAM Campus Morelia y la propia Universidad Tecnológica de Morelia.