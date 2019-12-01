UTM impulsa diálogo con estudiantes a través de un ciclo de conversatorios

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia inició un ciclo de conversatorios que tienen como finalidad fomentar una conversación directa entre la comunidad estudiantil y actores destacados de Michoacán que sean fuente de inspiración y ejemplo en los ámbitos empresarial, científico, académico y de liderazgo, así como impulsar espacios de encuentro y reflexión que fortalezcan su formación.

La primera participación fue del empresario michoacano Raymundo López Olvera, fundador del Grupo Loros, quien presentó la conferencia “El Cómo Sí”. El encuentro reunió a estudiantes, académicos y personal directivo de la institución.

Durante la conferencia, López Olvera expuso su experiencia profesional en los sectores de energía renovable, vivienda y ecología, así como los retos que enfrentó en su trayectoria empresarial. Explicó cómo identificó oportunidades de crecimiento y desarrollo en Michoacán a partir de la innovación tecnológica y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Las y los estudiantes participaron en un diálogo con el ponente, con el propósito de conocer de manera directa su proceso de formación, las decisiones que marcaron su carrera y los factores que influyen en la creación de proyectos con impacto social y económico. El intercambio permitió fortalecer el aprendizaje práctico en temas de emprendimiento y desarrollo sostenible.

Los conversatorios continuarán el próximo miércoles 12 de noviembre, con la participación de Alejandra Ochoa Zarzosa, directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán (ICTI), quien presentará el tema “La Ciencia: te rescata, te transforma o te construye”, a las 12:00 horas en el auditorio “D” de la universidad.

Las fechas y horarios de los próximos conversatorios estarán disponibles en las redes sociales oficiales de la UTM, en el enlace de https://www.facebook.com/UTMMORELIA