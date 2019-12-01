UTM genera nuevas oportunidades en bioenergía para sus estudiantes

UTM genera nuevas oportunidades en bioenergía para sus estudiantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 14:41:36
Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) fortalecerá su participación en la transición hacia energías más eficientes, esto gracias a la presidencia honorífica de la Red Mexicana de Bioenergía (Rembio), asumida por el subdirector de Energía y Desarrollo Sostenible, Mintzirani Equihua Sánchez. La institución generará más oportunidades para sus estudiantes y áreas académicas en proyectos nacionales.

Equihua Sánchez explicó que la colaboración multidisciplinaria involucra carreras como Gastronomía, Biotecnología, Energía y Desarrollo Sostenible, Electromovilidad, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

Rembio desarrolla programas que reemplazan tecnologías tradicionales por opciones más eficientes, generando soluciones energéticas integrales, como el de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, del Gobierno de México. La participación de estudiantes en estos proyectos fortalece su formación académica y promueve la vinculación entre la universidad y sectores productivos.

La asamblea nacional de Rembio se realizó durante el encuentro Ecotecbio 2025, con la Universidad Tecnológica de Morelia como sede. El tema del evento fue “Agua, alimentos y energía para un futuro sostenible”. Entre los presidentes anteriores de la red destacan Omar Raúl Masera Cerutti y Raúl Tauro, investigadores reconocidos en el ámbito de bioenergía.

