UTM amplía alianzas con el sector productivo para beneficio académico

Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) y Finca Llanitos iniciaron una colaboración con el propósito de impulsar actividades académicas y prácticas que favorezcan a las y los estudiantes. El acuerdo busca generar condiciones de vinculación con el sector productivo y abrir espacios que refuercen la formación profesional.

La rectora de la UTM, Graciela C. Andrade García Peláez, señaló que alianzas con empresas del sector agroindustrial, como Finca Llanitos, permiten fortalecer la preparación integral de las y los jóvenes, ya que responden a un perfil de formación práctica y de vinculación directa con el entorno productivo. Subrayó que estas alianzas abren nuevas oportunidades para que el estudiantado desarrolle competencias útiles para su inserción en el mercado laboral.

En las estadías, ya sea en nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura o Ingeniería, las y los alumnos desarrollarán durante un cuatrimestre proyectos vinculados a procesos productivos, con apoyo de asesores universitarios y externos. Estas actividades representan la posibilidad de aplicar conocimientos, resolver necesidades de la empresa y ampliar su preparación para el ámbito laboral.

El convenio fue firmado por la rectora de la UTM, Graciela C. Andrade García Peláez, y el presidente del Consejo de Administración de Finca Llanitos, Rodrigo Icpac Tonatiuh Escalera García. Ambas partes coincidieron en que la colaboración fortalecerá las oportunidades de aprendizaje de la comunidad estudiantil.