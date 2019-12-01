UTEQ Y COBAQ se unen para impulsar actividades estudiantiles

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, y el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), León Enrique Bolaño Mendoza, firmaron un convenio de colaboración para que las y los estudiantes de preparatoria cuenten con las herramientas y conocimientos que acompañen su decisión de continuar sus estudios hacia la universidad.

Durante cuatro semanas, las y los jóvenes de COBAQ participarán en Experiencia UTEQ, una inmersión en la universidad que les permitirá conocer de cerca actividades relacionadas con la formación tecnológica y explorar las oportunidades educativas que ofrece la institución.

Esta iniciativa se completa con otras acciones de vinculación como alternativas de servicio social para los alumnos de ambas instituciones y estadías profesionales para los universitarios, así como actividades culturales y deportivas.