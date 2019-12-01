UTEQ organiza Segundo Encuentro Internacional de Lenguas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 08:00:42

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- Con el objetivo de compartir experiencias, metodologías y reflexiones sobre la enseñanza de lenguas, principalmente del inglés, la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), organizó el “Segundo Encuentro Internacional de Experiencias en el Aula de Lenguas”, un espacio virtual de intercambio académico que reúne a más de 750 docentes y estudiantes.

Durante este foro, que se realiza los días 9 y 10 de octubre, participan personas de centros educativos de Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Venezuela, así como diversos estados de la República Mexicana, para compartir sus conocimientos a través de conferencias magistrales, talleres y paneles sobre temas como:

El diseño tecno pedagógico e inteligencia artificial en la práctica docente; neurociencia en el aprendizaje de lenguas; lengua, aula y futuro; y la alfabetización en el cerebro, entre otros.