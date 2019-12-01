UTEQ lanza sorteo para apoyar a la educación y al talento universitario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 14:40:24

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- La Universidad Tecnológica de Querétaro, lanzó para la Primer Sorteo UTEQ “¡Apoyemos a Educación y al Talento Universitario!”, una iniciativa institucional orientada a fortalecer la educación y generar recursos para atender necesidades prioritarias de las y los estudiantes.

Al respecto, el rector, Luis Fernando Pantoja Amaro, explicó que este ejercicio contempla la emisión de seis mil 500 boletos, con un costo de 400 pesos cada uno, así como la entrega de diversos premios como: un automóvil Mazda 3 sedán, modelo 2026, así como cinco motocicletas Yamaha y 11 iPad Apple. El sorteo se realizará el 31 de marzo en las instalaciones de la UTEQ.

"Es una iniciativa institucional diseñada para apoyar directamente a nuestros universitarios. Los recursos recaudados se emplearán para atender necesidades prioritarias de movilidad estudiantil, para que las y los alumnos, realicen visitas a empresas y vinculen su formación teórica con el aprendizaje práctico", explicó.

Cabe señalar que el Primer Sorteo UTEQ cuenta con el permiso de la Secretaría de Gobernación número 20250276PS06, lo que garantiza su legalidad, transparencia y confiabilidad. Para la adquisición de boletos los interesados pueden comunicarse vía telefónica al 442 209 6100 extensión 1185, 1186, y 1187.