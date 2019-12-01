UTC firma acuerdo con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 08:30:49
Corregidora, Querétaro, 23 de septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, firmó un acuerdo con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB), que permite la colaboración de las y los estudiantes de Ingeniería en Biotecnología, en el desarrollo y participación de proyectos de ciencia y tecnología -de dicha área- que derive en oportunidades de alcance nacional e internacional, fortaleciendo así su formación y competencias profesionales.

Dicho acuerdo se dio en el marco del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica 2025, realizado en Monterrey, Nuevo León, que reunió a más de dos mil 800 asistentes de todo el país en un espacio clave para el intercambio académico y científico.

Con el objetivo de trasladar la investigación tecnológica en salud hacia soluciones que impacten directamente en la sociedad.

 

