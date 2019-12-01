UT San Juan se consolida como referente de calidad educativa

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- En 2025, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) se consolidó como la institución de educación superior con mayor matrícula en el municipio, al alcanzar tres mil 546 estudiantes inscritos; así lo destacó durante el rector Fernando Ferrusca Ortiz, ante la comunidad escolar y representantes de diversos sectores sociales, subrayando la importancia del trabajo colaborativo.

De igual forma, Ferrusca Ortiz resaltó los avances en los indicadores académicos, especialmente en titulación y permanencia escolar: la XV generación logró un 98.5 por ciento de titulaciones, con 586 nuevos profesionistas, y que la tasa de deserción se redujo de 14 al siete por ciento.

“El compromiso, dedicación y trabajo en equipo que realiza cada uno de ustedes, es el motor que ha impulsado el desarrollo y crecimiento de nuestra universidad. Su talento y ganas de servir, nos han colocado como un referente de calidad educativa y pertinencia en la región; prueba de ello, son los resultados que juntos hemos hecho posibles” dijo.

Respecto a vinculación, la UT San Juan consolidó alianzas estratégicas con empresas de la región, lo que permitió que siete de cada 10 egresados se integraran de manera inmediata al mercado laboral. Asimismo, se impulsó el desarrollo de infraestructura académica, como el espacio Imaginarium 5.0, orientado a fomentar la solución de problemáticas reales.

La institución también mantuvo estándares de calidad, como la certificación ISO 9001:2015 y obtuvo por cuarto año consecutivo el distintivo “Sin Brecha”, por sus buenas prácticas en equidad de género. A ello se sumaron reconocimientos por parte de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, por su liderazgo educativo.

Finalmente, la universidad se destacó por segundo año consecutivo como sede del Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad y, por primera vez, del Premio Querétaro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por ello, el rector exhortó a la comunidad universitaria a mantener el camino de la mejora continua para que el 2026 sea un año de mayores logros.