UT San Juan de Querétaro, líder en implementación del Nuevo Modelo Educativo a nivel nacional

UT San Juan de Querétaro, líder en implementación del Nuevo Modelo Educativo a nivel nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 07:31:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) fue reconocida como referente nacional en la implementación del Nuevo Modelo Educativo, destacando su compromiso institucional con la calidad y la innovación en este esquema que optimiza la formación profesional y efectiva a las demandas del sector productivo y social. 

Esta distinción fue recibida por el rector, Fernando Ferrusca Ortiz de manos de la titular de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Marlenne Mendoza González.

Este logro, señala Ferrusca Ortiz, se da gracias a la capacitación continua del personal docente y administrativo, así como a la adecuación de la infraestructura y los planes de estudio enfocados en un aprendizaje activo y experiencial para facilitar la empleabilidad de los estudiantes.

Además, se ha fortalecido la educación dual y la movilidad estudiantil, permitiendo a los alumnos una inmersión temprana en el ambiente laboral y una perspectiva global de su campo de estudio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Blindaje Morelia: en posesión de arma de fuego detienen a presunto generador de violencia
Taxi de Zitácuaro, Michoacán, vuelca en San Miguel; conductor abandona el vehículo
Ultiman a un hombre dentro de una bodega en la colonia Ávila Camacho de Apaseo el Alto, Guanajuato
Balean a un individuo en la colonia Trasierra de Jacona, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Aumenta a 66 cifra oficial de muertos por lluvias en 5 estados
Blindaje Morelia: en posesión de arma de fuego detienen a presunto generador de violencia
Sostiene Macedo Negrete que puede haber más de 20 aviadores en la Secretaría de Educación de Michoacán
Se adjudica cartel ataque a la presidencia de Zinapécuaro, Michoacán; van dos agresiones en menos de un año
Comentarios