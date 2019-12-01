UT San Juan de Querétaro, líder en implementación del Nuevo Modelo Educativo a nivel nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 07:31:36

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) fue reconocida como referente nacional en la implementación del Nuevo Modelo Educativo, destacando su compromiso institucional con la calidad y la innovación en este esquema que optimiza la formación profesional y efectiva a las demandas del sector productivo y social.

Esta distinción fue recibida por el rector, Fernando Ferrusca Ortiz de manos de la titular de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Marlenne Mendoza González.

Este logro, señala Ferrusca Ortiz, se da gracias a la capacitación continua del personal docente y administrativo, así como a la adecuación de la infraestructura y los planes de estudio enfocados en un aprendizaje activo y experiencial para facilitar la empleabilidad de los estudiantes.

Además, se ha fortalecido la educación dual y la movilidad estudiantil, permitiendo a los alumnos una inmersión temprana en el ambiente laboral y una perspectiva global de su campo de estudio.