USEBEQ solicita apoyo a la SSP Querétaro para reforzar seguridad cerca del Xichicalli

Querétaro, Querétaro, a 4 de febrero 2026.- La Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro para reforzar la seguridad en la zona donde se ubica el preescolar “Xichicalli” que ha sido vandalizado.

De acuerdo con fuentes allegadas a la dependencia estatal, cuando se conoció sobre el robo en las aulas del plantel y la quema de bancas de varios salones de clase, la estructura educativa acudió al plantel para escuchar y atender las inquietudes de las madres y padres de familia.

Esto, luego de que un grupo de padres de familia del kínder Xochicalli bloquearon la mañana del martes pasado la avenida 4 Lomas en la colonia Casa Blanca en el municipio de Querétaro para exigir a las autoridades de seguridad y educativas poner un alto a los robos dentro de los salones de clase y los actos vandálicos de los que son objetos desde hace varios años los estudiantes que ahí estudian.

Por lo anterior, la autoridad educativa hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a quien corresponde la investigación, mientas que ellos se encuentra valorando los daños para su recuperación.

De igual manera, la USEBEQ solicitó el apoyo de seguridad pública del municipio para reforzar, conjuntamente con la autoridad educativa, la vigilancia del plantel.