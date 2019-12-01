UP Santa Rosa abre su primera convocatoria de admisión 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 15:09:17
Querétaro, Querétaro, 9 de enero del 2026.- La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), emite la primera convocatoria de admisión, que estará abierta a partir de este 9 de enero y hasta el próximo 13 de marzo, para inicio de clases en septiembre del presente año; las personas interesadas deben iniciar su pre-registro en: https://bit.ly/4jviLIW.

Algunas de las carreras que se ofertan en la UP Santa Rosa son: Ingeniería en Robótica Computacional, Ingeniería en Calidad y Metrología, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, y la Licenciatura en Terapia Física.

El modelo educativo que manejan es el Bilingüe, Internacional y Sostenible (BIS), el cual aporta mayores competencias para el desarrollo profesional y personal de las y los egresados; bajo el cual aprenden idioma inglés y hasta un tercer idioma, como francés, alemán o italiano. Además, ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero con el Programa de “Beca Embajadores” del Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Educación (SEDEQ).

Así mismo tienen un Programa de Inclusión para que personas con discapacidad visual, auditiva o física, Trastorno de Déficit de Atención (TDA), Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y personas dentro del espectro autista; accedan a estudios superiores de calidad.

Para mayores informes, la UP Santa Rosa pone a disposición de las y los interesados consultar las redes sociales de la institución o comunicarse a los números de teléfono 442 1961300, extensiones 111 y 112, o mensaje vía WhatsApp al 442 8147478 y 442 1383756.

