Universidad Tecnológica de Morelia impulsa innovación tecnológica en su Techday

Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 2024.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) llevó a cabo el Techday, un evento que congregó a exponentes de clase mundial para abordar temas en el ámbito de las tecnologías de la información, inteligencia artificial y realidad aumentada.

En el Techday se contó con la participación activa de estudiantes, académicos e instituciones educativas, fue un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en las áreas tecnológicas más vanguardistas.

Los ponentes que participaron en el evento fueron Rafael Hidalgo Terán Estrada, Adobe Creative Cloud Specialist para Latinoamérica, quien presentó el tema: Adobe Substance Firefly; Leonardo Rodríguez Robledo, gerente de Desarrollo de Negocios de Latam Faronics; Jorge Herrera Santos, ponente de CommScope y Juan Daniel Herrera González de Apple IT Pro, quien abordó el tema: Apple School Manager Every One Can Code.

Terán Estrada destacó que la inteligencia artificial actualmente se adoptada a una velocidad sin precedentes y ha superado a otras olas tecnológicas en la historia. Ejemplificó este fenómeno al mencionar que Chat GPT alcanzó más de 100 millones de usuarios en dos meses, con lo cual superó a plataformas como Tik Tok, Instagram o Spotify.

Juan Daniel Herrera González enfatizó la importancia de que las y los estudiantes valoren el impacto social de las innovaciones desarrolladas en el ámbito del software.

Con estas y otras acciones, la Universidad Tecnológica de Morelia reafirma su compromiso con la formación integral y la promoción del conocimiento en áreas estratégicas como las tecnologías de la información.