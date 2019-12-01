Universidad Tecnológica de Morelia convoca a su primera carrera de drones

Universidad Tecnológica de Morelia convoca a su primera carrera de drones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 14:06:37
Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2025.-  La Universidad Tecnológica de Morelia llevará a cabo una carrera de drones el 5 de diciembre de 2025. La actividad forma parte del trabajo académico de los programas educativos de Mantenimiento Industrial y Mecatrónica, los cuales impulsan ejercicios prácticos que fortalecen la formación técnica de las y los estudiantes.

El evento se desarrollará dentro de las instalaciones de la universidad, será gratuito para los participantes y considera dos categorías: UTM Open y DJI Open. Cada equipo deberá integrar un piloto y un copiloto responsables del cumplimiento de las reglas de operación, así como de los procedimientos establecidos para la etapa clasificatoria y la ronda final.

El objetivo consiste en generar un espacio de participación que promueva el uso integral de esta tecnología en condiciones reguladas. La convocatoria permite la participación de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia y del público en general, siempre que cumplan con los requisitos y lineamientos establecidos.

El registro permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre de 2025. Las personas interesadas pueden consultar la información completa en: https://bit.ly/47xOk0x  y realizar su registro en el enlace: https://bit.ly/47JVwW8

