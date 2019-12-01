Universidad Michoacana, bastión del derecho de acceso a la educación: Lucero Ibarra

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) da oportunidades en México que casi no existen en ningún lado, es un bastión del derecho de acceso a la educación, por eso es tan importante”, señaló la directora general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Lucero Ibarra Rojas, al asistir junto con la rectora nicolaita, Yarabí Ávila González, al inicio de las actividades del III Congreso Internacional en Ciencias Jurídicas “Repensando el Estado desde lo local”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de la titular del CIDE, Lucero Ibarra, quien agradeció la invitación a esta evento académico y reconoció la labor de la rectora Yarabí Ávila, “estoy segura que su paso por esta honorable institución va a dejar un legado fundamental para el futuro de la Universidad Michoacana”.

Como egresada de la Máxima Casa de Estudios del Estado, compartió que estar en la UMSNH es sumamente conmovedor, al referir que creció en los pasillos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tras compartir que su madre fue catedrática y su padre director de la dependencia, “junto con mi hermana que también es profesora en esta Universidad crecimos con plena conciencia de su valor y su importancia”.

Ibarra Rojas aseguró que este Tercer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas es una muestra clara del compromiso intelectual y el calibre del diálogo académico del que la Universidad Michoacana es parte. “Felicitar a todas las personas cuyo compromiso y esfuerzo se ve reflejado en este magno evento”.

Tras dar la bienvenida, el jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Carlos Salvador Rodríguez Camarena, señaló que bajo la dirección de la rectora Yarabí Ávila, la casa de estudios abre sus puertas en esta ocasión para consolidar el carácter humanista que la distingue, así como fomentar la excelencia en la investigación académica.

Precisó que este ejercicio tiene como finalidad principal promover los planes y programas del Doctorado en Ciencias Jurídicas, vincularlo con su entorno institucional, social y cultural, además de ser un encuentro académico que permite la difusión del conocimiento y la ampliación de los horizontes de la comunidad frente a los grandes desafíos actuales.

El lema que nos convoca a repensar el Estado desde lo local, añadió, refleja la urgencia de analizar los problemas públicos desde su origen más cercano a la ciudadanía y hoy contamos con la participación de personas interesadas en aportar soluciones a las crisis que enfrenta el derecho contemporáneo.