Unidades Profesionales de la UMSNH con cupo en la tercera Convocatoria de Nuevo Ingreso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 11:08:41

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Administración, Contaduría, Psicología y Comercio Exterior son las carreras que cuentan con cupo en algunas de las Unidades Profesionales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en la tercera Convocatoria de Nuevo Ingreso.

La calidad y el prestigio que tiene la casa de estudios acerca su oferta educativa a las y los jóvenes para que puedan estudiar el nivel superior en sus propios municipios.

En la tercera fase, las y los aspirantes podrán sacar su ficha para ingresar a las carreras de Administración y Contaduría en los campus de Zamora y Ciudad Hidalgo, en este último también hay espacio en la Licenciatura en Psicología.

En tanto, las Unidades Profesionales de Uruapan y Lázaro Cárdenas cuentan con cupo en el programa de Comercio Exterior y en el municipio de Apatzingán, la Facultad de Ciencias Agropecuarias oferta la carrera de Ingeniero Agrónomo Horticultor.

Las personas interesadas en tramitar su ficha para los programas educativos antes mencionados pueden ingresar a la página oficial www.umich.mx para realizar su trámite hasta este miércoles 13 de agosto.