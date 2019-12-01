UNAM presenta demanda penal por fraude en examen de admisión a licenciaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 07:28:59

Ciudad de México, a 7 de julio 2026.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó una denuncia penal por prácticas fraudulentas durante la aplicación del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios de país, señaló que durante la segunda jornada de aplicación, se detectaron “algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales”.

Por lo que se presentó la denuncia penal con el objetivo de que las autoridades investiguen y sanciones a personas que hayan incurrido en fraudes contra familias y aspirantes.

“La UNAM actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias”, expuso la institución educativa en redes sociales.

Por otra parte, la UNAM recordó a los aspirantes que la fecha de publicación de los resultados del examen será el 17 de julio.