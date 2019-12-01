UNAM Morelia y Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo firman convenios para colaboración y para un gran proyecto astronómico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:25:00

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026. La colaboración académica es vital para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Por ello, el pasado 25 de marzo de 2026, representantes de la UNAM Campus Morelia y de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) firmaron dos convenios.

El primer acuerdo busca fomentar la colaboración entre la UTNL y la UNAM Morelia para emprender conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común.

El segundo convenio es más específico: su propósito es contribuir al desarrollo del Next Generation Very Large Array (ngVLA), un proyecto internacional para construir un enorme observatorio en ondas de radio que contará con 263 antenas distribuidas en gran parte de Norteamérica y que funcionarán juntas, en lo que se conoce como un interferómetro.

“Esperamos que este convenio sea muy fructífero y que contemos con estudiantes y profesores de la UTNL involucrados en este proyecto nacional e internacional”, dijo Luis Alberto Zapata González, director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM Morelia, entidad que coordina los esfuerzos desde México dentro del consorcio del ngVLA.

“Para nosotros, contribuir al proyecto ngVLA y firmar un convenio con la UNAM Campus Morelia es un privilegio muy especial”, dijo por su parte José Antonio Tovar Lara, Rector de la UTNL. “Los estudiantes de la UTNL, especialmente aquellas y aquellos con interés en las matemáticas, la física y la astronomía, muestran gran interés en este proyecto, por lo que una colaboración con la UNAM les permitirá seguir sus aspiraciones académicas”.

Las principales tareas relacionadas con el desarrollo del ngVLA en México incluyen identificar y caracterizar los sitios geográficos donde se instalarán las antenas en México, y su construcción. También se busca preparar a la comunidad académica y a la infraestructura de las instituciones participantes para procesar los datos y explotarlos científicamente en el futuro.

Los convenios ahora firmados fomentarán que las comunidades de la UNAM Morelia y la UTNL realicen proyectos de investigación conjuntos en torno al ngVLA, e impulsarán el intercambio de personal académico entre ambas instituciones.

Además de Zapata González y Tovar Lara, también firmaron los convenios Mireyda Nieto Pulido, Directora de Vinculación de la UTNL, Luis Abel Castorena Martínez, Presidente del Consejo de Dirección de la UNAM Campus Morelia, y Eric F. Jiménez Andrade, investigador del IRyA y responsable de la Secretaría Técnica de dicho Instituto.

En la audiencia se congregaron radioastrónomos y radioastrónomas del IRyA involucrados en el ngVLA, incluyendo Laurent Loinard, Luis Felipe Rodríguez, Carlos Carrasco González, Alice Pasetto y Alfonso Trejo, además del personal administrativo del Instituto.