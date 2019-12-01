UNAM Morelia busca romper brecha de género en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Morelia, Michoacán a 10 de septiembre del 2025.- La Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias (LTIC), que ofrece la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Morelia, busca promover la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas entre las niñas y jóvenes, al sumarse a los festejos mundiales del Día de Ada Lovelace, una fecha conmemorativa instaurada, a nivel mundial, para promover las áreas del conocimiento STEM entre las mujeres.

De acuerdo con el último estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se estima que 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas también como STEM, por sus siglas en inglés, son mujeres. Esta brecha es notoria desde la infancia y crece hasta que participan en el mercado laboral.

Las áreas con menor presencia de mujeres (menos de 5 % del total de alumnas) son manufacturas y procesos; ciencias físicas, químicas y de la tierra, y matemáticas y estadística. Esto conforme al último estudio nacional presentado por el IMCO, que coloca al estado de Michoacán con una brecha menor, pues se estima que, para alcanzar la paridad de género, debe crecer menos del doble en la cantidad de mujeres dedicadas a estas áreas.

Por lo anterior, la ENES Morelia, a través de la LTIC, será sede del evento conmemorativo del Día de Ada Lovelace, dirigiendo el esfuerzo a un grupo de 30 alumnas de primaria, de entre 10 y 12 años. Dicha actividad se llevará a cabo el sábado 4 de octubre de 9:30 a 13 horas (9:30 de la mañana a 1 de la tarde) en las instalaciones del Campus Morelia de la UNAM (Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701, Col. Ex Hacienda San José de la Huerta)

A decir de las organizadoras, quienes son investigadoras, estudiantes, egresadas y docentes de la ENES Unidad Morelia, las actividades del evento tendrán como eje central el desarrollo de árboles de decisión como modelos de aprendizaje automático, explorando conexiones con la ecología y la esfera digital. Todo ello está encaminado a promover las carreras STEM y alentar a las niñas a continuar sus estudios en áreas como ciencia de datos, computación, ingeniería y matemáticas, haciendo visible la importancia del rol de la mujer en la ciencia, destacando los logros de ellas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

DÍA DE ADA LOVELACE

Ada Lovelace fue una matemática y escritora británica reconocida como la primera mujer programadora de computadoras. Nació en Londres, el 10 de diciembre de 1815 y falleció el 27 de noviembre de 1852. Sin embargo, desde el año 2009, se consideró al segundo martes de cada mes de octubre como el día de Ada Lovelace, esto para conmemorar y promover a las mujeres en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

En el marco de los festejos mundiales del Día de Ada Lovelace, un grupo de científicas argentinas instituyó en 2022 una jornada STEM que sucede simultáneamente en distintas localidades de Latinoamérica; a lo largo del evento, niñas y adolescentes tienen la oportunidad de resolver problemas, desarrollar habilidades y conocer más sobre el impacto de las mujeres en la ciencia, buscando con ello romper la brecha de género y que cada vez más mujeres se dediquen a las áreas de estudio STEM.

En Michoacán, estas jornadas fueron organizadas por la Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias (LTIC) que ofrece la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el ánimo de impulsar a la niñas y mujeres jóvenes en este campo del conocimiento.

Para participar, puedes buscar mayor información en las redes sociales de la ENES Morelia, o bien inscribirte en el enlace https://sede.adalovelace.net.ar/#/registerParticipant/81