Una fiesta deportiva vivió la Universidad Michoacana al participar en el Mundial Social organizado por el Gobierno de México

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- Miles de estudiantes nicolaitas vivieron una fiesta deportiva al participar en la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas en el marco del Mundial Social que organiza el Gobierno de México, en este sentido, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, manifestó que la casa de estudios seguirá abonando en todas las acciones impulsadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en favor de las juventudes.

Esta mañana, la Casa de Hidalgo participó en dicha cruzada que fomenta el deporte, y mediante un enlace en vivo en la conferencia de prensa encabezada por la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, la comunidad estudiantil, docente y administrativa de la UMSNH se sumó a esta actividad que se desarrolló en diversos puntos del país.

La presidenta de México destacó la participación de las y los jóvenes de 100 ciudades del país en donde se desarrollaron actividades del Mundial Social que organizó el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). “Felicidades a todas y todos, 700 mil jóvenes participando hoy en el Mundial Social”, destacó.

En tanto, en el Estadio Universitario Hidalgo, la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, manifestó que cerca de cinco mil estudiantes nicolaitas de Morelia y provenientes de diversos municipios de la entidad se sumaron a esta jornada. “Que sepa la presidenta Claudia Sheinbaum que desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo trabajamos todos los días por tener una cultura de paz, estaremos abonando con todas las actividades que permitan que las y los jóvenes estén en un camino muchísimo mejor, gracias a todas y todos por participar, somos humanistas por siempre”.

Por su parte, el titular del IMJUVE, Abraham Carro, compartió su satisfacción por dar inicio a esta Jornada Nacional, en la que precisó, de manera simultánea miles de jóvenes participan en todo el país.

En tanto, la coordinadora de la organización del Mundial Social, Gabriela Cuevas, apuntó que, en esta cruzada se inscribieron 700 mil jóvenes en 95 mil equipos en las 32 entidades federativas.