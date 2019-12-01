Una fiesta deportiva se vivió en la 12° Carrera Atlética Nicolaita

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 16:04:47

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Una gran fiesta deportiva se vivió durante la 12° Carrera Atlética Nicolaita, que convocó a cerca de mil 500 participantes, actividad en la que estuvo presente la rectora Yarabí Ávila González, quien hizo entrega de medallas y reconocimientos a los primeros lugares de cada categoría.

En un ambiente de compañerismo, personas de todas las edades corrieron en la tradicional justa que se suma a una serie de actividades deportivas que se han impulsado durante la presente administración.

Acompañada por el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal, la rectora Yarabí Ávila agradeció a las y los asistentes por hacer posible que el deporte en la Universidad Michoacana siga creciendo, de igual forma, reconoció al funcionario como un aliado de la institución.

“El deporte nos ayuda a construir un mejor mañana físico, emocional y en todos los sentidos en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por participar y que siga creciendo esta Carrera Nicolaita por muchos años más”, comentó.

Por su parte, el titular de la Cecufid, Raúl Morón Vidal, destacó que esta actividad ha ido creciendo año con año, por lo que felicitó a la rectora y a todo su equipo de trabajo, “creo que han puesto como piedra angular el deporte en la educación y creo que esa es una gran inversión para todos los jóvenes, para los estudiantes, muchas felicidades a todo el gremio nicolaita por esta gran participación".

En tanto, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH, Gustavo Farías Echenique puntualizó que la cifra de personas inscritas llegó a mil 458, tras destacar el éxito de esta edición.

En lo que se refiere a las y los ganadores de la justa, en la rama femenil de 10 kilómetros la ganadora fue Sabrina Salcedo con un tiempo de 39 minutos y 22 segundos; Azeret Rodríguez quedó en segundo lugar con 41:22 y Daniela Alonso completó el pódium con 42:30.

Mientras que en la rama varonil de 10 km Francisco González fue el más rápido al registrar 34:40; Fernando Salinas obtuvo la segunda posición con 36:13 y Ángel Juárez se quedó con el tercer lugar con 38:03.

En los 5 km femenil Nahui Vargas fue la primera en cruzar la meta al parar el cronómetro en 21:20; Yolanda Romero fue segunda con 23:01 y Miriam Martínez fue tercera con 26:05.

Y en los 5 km varonil el ganador fue Ángel Reyes con un tiempo total de 18:23, José Rodríguez fue segundo con 18:41 y Alexander Salinas completó el pódium con 19:08.