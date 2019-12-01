Un resultado no define tu futuro; en la UAG confían en tu potencial 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 14:11:56

Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto del 2025.- Quizá hiciste la prueba. Llevas años, meses o semanas pensando en ello: “quiero estar en esta universidad, quiero ver mi nombre entre los cientos de admitidos para estudiar la carrera de mis sueños”. Y entonces, llega el día... y los resultados no son los que esperabas.

No saliste en las listas de admisión de la universidad donde deseabas estudiar. ¡Pues no te desanimes! Porque el resultado de tus esfuerzos no define tu futuro. Siempre hay más oportunidades, y una de ellas es la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La UAG es una institución de prestigio y renombre a nivel global. Esta institución es la Primera Universidad privada en México, con más de 90 años de experiencia en la formación de Líderes innovadores de clase mundial.

Estas nueve décadas de vida, le han permitido a la UAG posicionarse y crecer como una de las instituciones educativas con programas de alta calidad, reconocimiento internacional, amplias oportunidades de práctica profesional y una ubicación privilegiada en una ciudad vibrante y culturalmente rica, como lo es Guadalajara.

La universidad ha sido reconocida por su calidad educativa. Por ejemplo, obtuvo cinco estrellas en el QS Rating en Excelencia de la prestigiada evaluadora internacional Quacquarelli Symonds (QS), además cuenta con acreditaciones nacionales e internacionales, lo que asegura que la calidad académica es de primer nivel.

La UAG se distingue, además, por su enfoque en la formación integral de sus estudiantes, lo que incluye el desarrollo de valores morales y sociales.

La UAG en números:

Tiene más de 140 mil egresados que laboran en diferentes países.

El 80% de sus egresados se incorporan al mercado rápidamente después de egresar.

Ha formado a más de 80 mil médicos reconocidos internacionalmente.

Cuenta con más de 295 convenios con empresas e instituciones internacionales.

Está respaldada por 35 acreditaciones nacionales y 3 internacionales, que garantizan la calidad y competitividad de sus programas.



Amplia oferta educativa

Debido a su larga trayectoria educativa, la UAG cuenta con una amplia y variada oferta de Licenciaturas, en modalidad presencial y en línea. En total, tenemos más de 50 Carreras divididas en 7 escuelas:

Escuela de Medicina y de Ciencias de la Salud.

UAG Business School.

Escuela de Ingenierías y Agroindustria.

Escuela de Arquitectura y Ambientes Construidos.

Escuela de Derecho y Humanidades.

Escuela de Industrias Creativas.

Escuela de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Como ves, la Autónoma tiene una amplia variedad de escuelas, cada una con diferentes carreras, las cuales puedes cursar para hacer realidad tu sueño y convertirte en un Líder innovador de clase mundial.

Para complementar tu formación, la UAG cuenta con centros de investigación y laboratorios especializados donde, desde los primeros días de tu formación, podrás acceder para realizar tus prácticas y acercarte al mundo laboral real.

Si eso no es todo, esta Universidad también tiene un sólido programa de prácticas profesionales, donde pondrás en marcha tus conocimientos y así adquirir experiencia que te permitirá insertarte fácilmente en el mundo laboral cuando egreses.



Una universidad con impacto global

La UAG tiene una alianza única e innovadora con la Arizona State University (ASU), reconocida como la universidad #1 en Innovación en Estados Unidos. Esta colaboración permite a sus alumnos acceder a múltiples beneficios:

Material enriquecido con ASU.

Programas de doble titulación con ASU.

Opción a maestrías aceleradas.

Acceso a cursos globales, certificaciones, laboratorios e investigación de ASU.

Participación en experiencias internacionales como Summer Experience, competencias y proyectos globales.

Además, contamos con un programa de intercambios académicos con instituciones de diferentes partes del Mundo, por lo que tendrás la posibilidad de vivir una experiencia académica y cultural fuera de México.

Todo un ambiente estudiantil para ti

En la UAG vivirás una experiencia estudiantil más allá de las aulas, ya que esta institución tiene extensas áreas deportivas y culturales, en las que podrás desarrollar más de 40 disciplinas y 500 eventos extracurriculares que te ayudarán a formarte integralmente.

Como ya lo descubriste, la UAG fomenta una comunidad estudiantil dinámica, con estudiantes de distintos lugares, variada oferta académica, visión global y muchas opciones culturales y deportivas.

La UAG te ofrece un entorno ideal para aprender, crecer y construir tu futuro profesional. Aquí encontrarás calidad académica, innovación, desarrollo integral y una verdadera comunidad.

Si te interesa lo que has leído, no dejes pasar la oportunidad y conoce los programas educativos de la UAG.