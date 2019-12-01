UMSNH y SSP impulsan una cultura de la inclusión; concluye Curso de Lengua de Señas Mexicana

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán impulsan una cultura de la inclusión, con la conclusión del Curso de Lengua de Señas Mexicana impartido por la casa de estudios a personal del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de la dependencia estatal.

Durante la entrega de constancias, el coordinador del Departamento de Idiomas de la UMSNH, Mauricio Montes Cortés, destacó que la implementación de este programa interinstitucional representa un avance significativo en la inclusión y accesibilidad para la comunidad sorda, fortaleciendo la capacidad del C5 para brindar una atención más equitativa y eficiente.

“Este esfuerzo conjunto no sólo mejora la calidad del servicio, sino que también sienta las bases para una sociedad más inclusiva, en la que la Lengua de Señas y la tecnología se integran para garantizar el derecho a la comunicación de todas las personas”, sostuvo.

Agradeció a las autoridades del C5 y reconoció el compromiso de quienes concluyeron el curso, al señalar que fue un esfuerzo extraordinario el cumplir con sus actividades laborales y al mismo tiempo comprometerse para dedicarle horas de su vida al estudio y preparación académica.

“Todo ese esfuerzo que han realizado se verá premiado en muchos momentos de su vida. Hoy más que nunca, la preparación y especialización en nuestras áreas de desarrollo pueden brindarnos mayores posibilidades de éxito, y el aprendizaje de esta lengua representa por sí sola una ventaja”, enfatizó.

Por su parte el subsecretario de Información, Inteligencia y Contrainteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Mancera Hernández, agradeció a la Universidad Michoacana por la capacitación, “para nosotros en la Subsecretaría y sobre todo en la Guardia Civil este curso es muy importante”.

Al respecto, afirmó que en el C5 laboran doce personas con discapacidad auditiva, quienes trabajan en el área de monitoreo, por lo que compartió que es de gran relevancia este taller. De igual forma, precisó que en total fueron 182 servidoras y servidores públicos los tomaron el curso y que hoy están altamente capacitados en esa materia.

Comentó además que para quienes reciben su constancia, estos seis meses no fueron fáciles, ya que participaron en el taller y a la par estuvieron laborando. Finalmente, refrendó el agradecimiento a la UMSNH por el trabajo conjunto.