UMSNH y Caja Morelia Valladolid cierran convenio en beneficio del deporte; se destaca compromiso social de ambas instancias

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Refrendando el compromiso social y el impulso al deporte, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González y el director general de Caja Morelia Valladolid, Omar Aguilar Campos, signaron un convenio de colaboración, que entre otras acciones, permitirá que dicha empresa funja como patrocinadora de los equipos femenil y varonil del Atlético Morelia-UMSNH.

Con la presencia de integrantes del Gabinete Legal de la casa de estudios, miembros de Caja Morelia Valladolid, así como de jugadoras y jugadores de las escuadras nicolaitas, se llevó a cabo este acuerdo que apuesta a seguir fomentando el deporte en la juventud.

Durante su participación, la rectora Yarabí Ávila González, agradeció la presencia del director de Caja Morelia, Omar Aguilar y de su equipo de trabajo, tras señalar que los convenios de colaboración generan para la UMSNH riqueza en conocimiento en la práctica académica, cultural y en este caso deportiva.

Confió que esta suma de esfuerzos que hoy se concreta se va a multiplicar, “estamos con ese compromiso de lograr que ustedes como empresa puedan crecer dentro de la Universidad Michoacana, con los empleados, con los docentes, con los mismos estudiantes y que esta gran acción que el día de hoy están haciendo ustedes permee hacia todas las familias”.

A las y los integrantes de los equipos de fútbol les manifestó que están haciendo historia en la institución y afirmó que mediante este acuerdo, la Caja Morelia Valladolid está ayudando a la casa de estudios a seguir cumpliendo los sueños de muchas y muchos jóvenes, al señalar que el impulsar a que las y los estudiantes nicolaitas sigan creciendo y sean personas de bien también es construir una sociedad en paz y en armonía, que es lo que hoy requiere Michoacán.

Ávila reconoció el empeño de las y los jugadores, de entrenadores y de todo el cuerpo técnico del Atlético Morelia-UMSNH, al tiempo que invitó a los integrantes de Caja Morelia Valladolid a asistir a los partidos tanto del equipo femenil como varonil, al señalar que al apoyar a las y los estudiantes están apoyando a toda la comunidad universitaria. “Gracias a Caja Morelia Valladolid por hacer este sueño más grande, más fuerte y sobre todo a construir muchas victorias más para ellos y para ellas”.

Por su parte, el director general de la Caja Morelia Valladolid, Omar Aguilar Campos agradeció a la Universidad Michoacana y a la rectora Yarabí Ávila por abrirles las puertas para celebrar este convenio, que dijo, fortalece los lazos entre dos instituciones que tienen un marcado y arraigado compromiso social.

“Para Valladolid Caja financiera este convenio representa más que un patrocinio, representa justamente una alianza con la formación de los jóvenes, con el deporte evidentemente pero también con los procesos educativos Esta colaboración converge con nuestros principios cooperativos, es compromiso con la comunidad, con la educación y el fomento del desarrollo social”.

Indicó que en la instancia a su cargo se tiene la convicción de que invertir en el deporte, en la educación y en la juventud es la mejor forma de fortalecer a la sociedad. De igual forma, precisó que el propósito de este acuerdo es contribuir en la formación de jóvenes talentos del equipo Atlético Morelia-Universidad Michoacana y al mismo tiempo promover la inclusión financiera y la educación cooperativa entre la comunidad universitaria.

En su turno, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa, indicó que la firma de este convenio tiene que ver con la preocupación y la tarea fundamental de la UMSNH para garantizar el acceso a los derechos culturales para poder fomentar procesos relacionados con la identidad, la creatividad, la salud física, mental, la formación integral y la extensión universitaria.

En tanto, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique, invitó a las jugadoras y a los jugadores, así como al cuerpo técnico a dimensionar todos los esfuerzos que involucra el proyecto del Atlético Morelia-UMSNH, “muchas gracias rectora por esta visión, por este apoyo que le ha dado a estas chicas y chicos y muchas gracias a Caja a Morelia Valladolid por este vínculo que estamos generando y ojalá que sea el inicio de algo más grande”.